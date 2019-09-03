عمليات بغداد تعلن اعتقال ثلاثة 'ارهابيين' شمالي العاصمة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة "ارهابيين" شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اعتقال ثلاثة ارهابيين ضمن قاطع اللواء 59 شمالي بغداد".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم عدة منها "الارهاب" في بغداد والمحافظات.