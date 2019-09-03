إيران تعلن تحريها ضلوع الاستخبارات الهولندية بتخريب محطة نووية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أنها تتحرى مع سفارتها في هولندا، أنباء تشير إلى دور الاستخبارات الهولندية في أعمال تخريبية استهدفت محطة نووية إيرانية باستخدام فيروس "ستاكس نت".
وأضافت : "أبلغنا قلق وحساسية الجمهورية الإسلامية بهذا الشأن عبر لقاء جمع مدير دائرة شؤون غرب أوروبا مع مدير الدائرة السياسية في الخارجية الهولندية والسفير الهولندي في طهران حيث وعد الجانب الهولندي بإبلاغ الأمر إلى الحكومة الهولندية".
وكانت وسائل إعلام غربية قد افادت في وقت سابق، بأن أجهزة المخابرات الهولندية جمعت بيانات حساسة من محطة نطنز النووية، ما مكن أميركا من شن هجوم في عام 2007، استهدف منظومات رقمية في المفاعل النووي باستخدام فيروس "ستاكس نت".
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