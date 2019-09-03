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إيران تعلن تحريها ضلوع الاستخبارات الهولندية بتخريب محطة نووية

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أنها تتحرى مع سفارتها في هولندا، أنباء تشير إلى دور الاستخبارات الهولندية في أعمال تخريبية استهدفت محطة نووية إيرانية باستخدام فيروس "ستاكس نت".
وذكرت الوزارة في بيان: "نتحرى بدقة في الخارجية الإيرانية وسفارة بلادنا في هولندا الأنباء التي تشير إلى دور جهاز الاستخبارات الهولندي في أعمال تخريبية استهدفت محطة نطنز النووية عبر هجوم بفيروس (ستاكس نت)".

وأضافت : "أبلغنا قلق وحساسية الجمهورية الإسلامية بهذا الشأن عبر لقاء جمع مدير دائرة شؤون غرب أوروبا مع مدير الدائرة السياسية في الخارجية الهولندية والسفير الهولندي في طهران حيث وعد الجانب الهولندي بإبلاغ الأمر إلى الحكومة الهولندية".

وكانت وسائل إعلام غربية قد افادت في وقت سابق، بأن أجهزة المخابرات الهولندية جمعت بيانات حساسة من محطة نطنز النووية، ما مكن أميركا من شن هجوم في عام 2007، استهدف منظومات رقمية في المفاعل النووي باستخدام فيروس "ستاكس نت".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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