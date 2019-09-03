القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء 2019/9/3 10:30 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2019/9/3 10:30 م بتوقيت أبوظبي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزيرة خارجية السويد

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، مع مارجوت فالستورم وزيرة خارجية السويد مستجدات الأوضاع في المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لوزيرة خارجية السويد بديوان عام وزارة الخارجية الإماراتية بأبوظبي. كما تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. Advertisements وجرى تبادل وبحث وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في اليمن. ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزيرة خارجية السويد، وأكد حرص الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية مع السويد وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

من جانبها، أكدت مارجوت فالستورم حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يبحثان مستجدات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.