أردوغان يضحي بقيادات حزبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحيفة الصباح التركية الموالية للرئيس رجب طيب أردوغان أعلنت اعتزام حزب العدالة والتنمية الإخونحي الحاكم فصل أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق، ليس هذا فحسب، بل سيتم فصل 3 أعضاء بارزين آخرين، وهم أيهان سفر أوستون، النائب السابق عن بلدية صقاريا، وسلجوق أوداغ، النائب السابق عن بلدية مانيسا عبدالله باشجي، النائب السابق عن بلدية إسطنبول.

ولكن ما سبب كل هذا الذعر الأردوغاني؟ الخوف من انشقاق القيادات وتأسيس حزب جديد، يقوم بمواجهة سطوة أردوغان وانفراده بمقاليد الحكم، الأمر الذي قد ينتهي بالخليفة الموهوم في السجن، جراء ما اقترفت يداه من جرائم.