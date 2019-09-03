الإمارات ليبيريا يوقعان مذكرة لتعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، ومليتون جبهزوهنجار وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبيري على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه، بوزير الخارجية والتعاون الدولي الليبيري الذي يزور أبوظبي، مؤكدا حرص الإمارات على إقامة علاقات متميزة مع ليبيريا وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.





بدوره، أكد مليتون جبهزوهنجار حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.