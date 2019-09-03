"العين الإخبارية" تكشف القائمة النهائية لحكومة حمدوك

كشفت مصادر موثوقة لـ"العين الإخبارية" أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اعتمد 15 وزيراً في الحكومة الانتقالية بشكل نهائي. بينما تم إرجاء 3 وزارات لخلافات مع قوى الحرية والتغيير.



وحسب المصادر، فإن الأسماء التي تم التوافق عليها هي: أسماء محمد عبدالله لوزارة الخارجية، وإبراهيم البدوي لوزارة المالية، وأكرم علي التوم لوزارة الصحة، ومحمد عبدالسلام الأزيرف لوزارة العدل، وولاء عصام البوشي لوزارة الشباب والرياضة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم، ومدني عباس مدني للصناعة والتجارة، وعادل إبراهيم للطاقة والتعدين، وياسر عباس لوزارة الري والموارد المائية، وعيسى عثمان شريف لوزارة الزراعة.

كما تم اعتماد لينا الشيخ لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعمر منبس لمجلس الوزراء، وإنتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام، ونصر الدين مفرح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وقالت المصادر إن "مجلس السيادة سيعقد اجتماعاً، الأربعاء، لاعتماد قائمة الوزراء المقدمة من حمدوك"، وفق وثيقة الإعلان الدستوري.

وأكدت المصادر أنه "تم إرجاء اعتماد وزارات البنية التحتية، والثروة الحيوانية، والحكم الاتحادي، إلى ما بعد إعلان الحكومة نسبة لعدم التوافق حول مرشحيها".

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وحسب وثيقة الاتفاق، فإن "وزيري الدفاع والداخلية يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة. وبذلك يصبح قوام حكومة حمدوك 20 وزارة".

وأطلع حمدوك، الثلاثاء، المجلس السيادي على الأسماء التي تم التوافق عليها مع قوى الحرية والتغيير لشغل الحقائب الوزارية، كما أطلع المجلس على عقبات تواجه تسمية بعض الوزراء، وهو ما أدى لتأخر التشكيل الوزاري.

وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري محمد الفكي سليمان قال في تصريحات صحفية إن "إعلان أسماء وزراء الحكومة سيكون خلال الـ48 ساعة كأقصى تقدير، وذلك عقب اجتماع استثنائي للمجلس مع رئيس الوزراء".

وأضاف أن "الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حول أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات، والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلاً لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن".

وأشار سليمان إلى أن المجلس تفهم أسباب التأخير ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، مشيراً إلى أن "الإعلان عن الحكومة سيتم خلال الـ٤٨ ساعة كأقصى تقدير".

وأعلن أن المجلس السيادي سيعقد اجتماعاً، الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء، في إطار التدارس والتشاور بين مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.