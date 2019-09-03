جوبا تحتضن مشاورات لدفع عملية السلام في السودان

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مرتضى كوكو - الخرطومالثلاثاء 2019/9/3 10:32 م بتوقيت أبوظبي
مشاورات سياسية لدفع عملية السلام بالسودان
أجرى القيادي في قوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، في عاصمة جنوب السودان "جوبا"، اليوم الثلاثاء، مشاورات مع فصائل الجبهة الثورية المسلحة لدفع عملية السلام في السودان.
وهذه ثالث جولة محادثات من نوعها بين قادة الحراك السوداني والفصائل المسلحة؛ حيث سبقتها مشاورات في القاهرة برعاية الحكومة المصرية وقبلها في أديس أبابا، ولم تفضِ إلى أي اتفاقات بشأن السلام وعودة المسلحين للبلاد.
وقال القيادي في حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ لـ"العين الإخبارية" إن اجتماعات جوبا، التي ترعاها حكومة جنوب السودان، تمثل امتداداً لمشاورات مصر وإثيوبيا وتأتي في إطار حرصها على دفع عملية السلام بالبلاد.
ونبه إلى أن عمر الدقير أجرى المحادثات بصفته رئيساً لحزب المؤتمر السوداني مع قيادات الجبهة الثورية، وهم رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس الحركة الشعبية مالك عقار ونائبه ياسر عرمان.
وقال إبراهيم الشيخ إن الاجتماعات حققت تقدمات كبيرة في سبيل تحقيق السلام، لافتاً إلى أن الجبهة الثورية توحدت في فصيل واحد، بعدما كانت منقسمة لفصيلين (مناوي، وعقار) وانتخبت قيادة جديدة؛ حيث أوكلت رئاستها للهادي إدريس، ومالك عقار نائباً له، وجبريل إبراهيم أميناً عاماً.
وأشار الشيخ إلى أن هذا التوحد الذي تم في عاصمة جنوب السودان، الثلاثاء، سيصب إيجاباً في دفع عملية السلام بالسودان.
وسجلت الجبهة الثورية التي تضم عدداً من الحركات المسلحة بإقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، اعتراضات على وثائق السلطة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بعدما اعتبرتها غير ملبية لتطلعاتها في تحقيق السلام.
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