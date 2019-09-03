السودان يتطلع إلى دعم ألمانيا في المرحلة الانتقالية

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان استعداد بلاده لتطوير آفاق التعاون مع ألمانيا بمختلف المجالات، مثمناً وقوف برلين ودعمها للسودان.



واستقبل البرهان، في القصر الرئاسي بالخرطوم، وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس الذي وصل السودان، الثلاثاء، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

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وبحسب بيان للمجلس السيادي، فإن البرهان قدم إلى وزير الخارجية الألماني شرحا مفصلا عن التطورات التي شهدتها البلاد وبداية الخطوات الفعلية في تنفيذ الاتفاق الذي وقع مؤخرا والمضي بالفترة الانتقالية إلى غايتها المعلومة.

وأعرب عن تطلع السودان لمزيد من التعاون والدعم الألماني في هذه المرحلة، وقال إن "تاريخ العلاقات السودانية والألمانية حافل بالتعاون المشترك، وإنهم يرغبون في الارتقاء بها لآفاق أرحب".

وأوضح مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية السفير محمد عبدالله التوم، في تصريح صحفى عقب اللقاء، أن وزير الخارجية الألماني أعلن استعداد بلاده ورغبتها في دعم السودان خلال الفترة الانتقالية في مجالات السياسة والتنمية الاقتصادية والطاقة من خلال وجودها في مجموعة "أصدقاء السودان" التي تكونت حديثا، وعبر المنابر الأخرى بما فيها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.

كما عبر وزير الخارجية الألماني عن سعادته بالخطوات التي اتخذها السودان والثورة السلمية التي تم بها التغيير.