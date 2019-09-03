إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا من مدينة عمران باتجاه خميس مشيط بالسعودية. وصرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرة المسيّرة.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل. وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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