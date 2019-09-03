واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية

وزارة الخزانه الامريكية

كتب الخليج 365

وشملت العقوبات الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على كيانات إيرانية، شملت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء والمعهد الإيراني لأبحاث الملاحة الفضائية.

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