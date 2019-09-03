قتلى وجرحى بأعمال عنف في جنوب أفريقيا

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (جوهانسبرج) قتل خمسة أشخاص في أعمال عنف مناهضة للإجانب تشهدها جنوب أفريقيا منذ يوم الأحد وتم توقيف نحو 200 شخص في هذه الهجمات وأعمال النهب التي اعتبرها رئيس البلاد سيريل رامافوزا «غير مقبولة على الإطلاق». وأطلقت قوات الأمن اليوم (الثلاثاء) في اليوم الثالث لأعمال العنف التي استهدفت أجانب، الرصاص المطاطي في وسط مدينة العاصمة جوهانسبرغ لتفريق مئات الأشخاص الذين كان بعضهم مسلحاً بمناجل وفؤوس.

قتل خمسة أشخاص في أعمال عنف مناهضة للإجانب تشهدها جنوب أفريقيا منذ يوم الأحد وتم توقيف نحو 200 شخص في هذه الهجمات وأعمال النهب التي اعتبرها رئيس البلاد سيريل رامافوزا «غير مقبولة على الإطلاق». وأطلقت قوات الأمن اليوم (الثلاثاء) في اليوم الثالث لأعمال العنف التي استهدفت أجانب، الرصاص المطاطي في وسط مدينة العاصمة جوهانسبرغ لتفريق مئات الأشخاص الذين كان بعضهم مسلحاً بمناجل وفؤوس.

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