شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يتقدم بحرض من "ثلاثة محاور".. ويحاصر الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصل قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، عملياتها العسكرية في مديرية حرض بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، لليوم الرابع على التوالي.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوماً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية من ثلاثة محاور، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع على تخوم مدينة حرض.

ونقل المركز عن مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني يواصلون حصار الميليشيات الانقلابية في مدينة حرض، تمهيداً لتحريرها.. مشيراً إلى أن قوات الجيش تعمل حالياً على تأمين المناطق المحررة وتطهيرها من الألغام التي زرعتها الميليشيات.

Advertisements

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير قرى بني هلال والراكب والعسيلة وعدد من المناطق المحيطة بمدينة حرض، خلال معارك حاسمة ألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وفي ذات السياق، أوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الجيش الوطني بدعم وإسناد من أبطال الجيش السعودي يحرزون تقدماً نوعياً في جبهة حرض بوصولهم المثلث الواقع على مشارف المدينة.. لافتاً إلى أن تطهير المدينة من باقي جيوب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران "بات مسألة وقت فقط".

وذكر الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، أن أحكام السيطرة على مدينة حرض الحدودية بمحافظة حجة يشكل إنجازاً كبيراً للجيش الوطني وضربة قاسية لميليشيا الحوثي التي استماتت للحفاظ عليها، كونه يقطع آخر شريان لإمداداتها بين محافظتي صعدة وحجة.