أكد قائد ​قوى الامن الداخلي​ في ​ايران​ العميد ​حسين اشتري​ أنه "لا يمكن التفاوض والتعامل مع العدو"، مشددا على ان "النصر يكمن في ​المقاومة​"، مشيراً إلى "روح الاستقلالية في الدفاع عن البلاد وعدم المساومة في مقابلة الظلم والتبعية للمرجع الديني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: لا يمكن التفاوض والتعامل مع العدو والنصر يكمن في المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.