اردوغان: إدلب تتعرض للتدمير ولسنا بوارد طرد اللاجئين

رأى الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ان "إدلب تتعرض للتدمير رويدا رويدا فكما دمرت حلب وسويت بالأرض فإن إدلب تتعرض لسيناريو مشابه وبنفس الطريقة". وأكد انه "لسنا بوارد طرد ​اللاجئين​ عبر إغلاق أبوابنا لكن كم سنكون سعداء لو نستطيع المساعدة في إحداث منطقة آمنة في ​سوريا​ وننجح في ذلك".

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