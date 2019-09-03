غوتيريس دعا إلى ضرورة محاسبة قتلة خاشقجي‎‏

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ إلى "محاسبة المتورطين في قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ داخل قنصلية بلاده بمدينة ​إسطنبول​ التركية في 2 تشرين أول الماضي". وقتل خاشقجي في 2 تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية ​السعودية​ بإسطنبول.

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