كشفت مصادر استخباراتية غربية لشبكة "​فوكس نيوز​" عن "قيام ​إيران​ بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في ​سوريا​ وتهدف لإيواء آلاف الجنود في الموقع".

وأوضحت المصادر للقناة أنه "تمت الموافقة على المشروع الإيراني السري، المسمى مجمع الإمام علي، من قِبل ​القيادة​ العليا في ​طهران​، ويتم استكماله من قبل قوات ​القدس​ الإيرانية".

وتحققت Fox News باستخدام شركة أقمار صناعية، من المعلومات وحصلت على صور توضح وجود قاعدة قيد الإنشاء على الحدود السورية العراقية.

وأشار المحللون في شركة الأقمار الاصطناعية الذين استعرضوا الصور الى أن "​الصواريخ​ الموجهة بدقة يمكن وضعها في خمسة مبان مختلفة تم بناؤها حديثاً وتحيط بها أكوام ترابية كبيرة".

وتظهر الصور أيضاً، في الجزء الشمالي الغربي من ​القاعدة​، 10 مخازن إضافية مع حماية خارجية أقل، بالإضافة إلى مباني جديدة وهياكل تخزين الصواريخ.

وأوضح المحللون أن "الإنشاءات قد تكتمل على مدار الأشهر القليلة المقبلة وستصبح القاعدة جاهزة للعمل بعد فترة وجيزة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر استخباراتية لفوكس نيوز: إيران تبني قاعدة عسكرية سرية جديدة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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