عراقجي: قانون الأقوياء يطغي اليوم على قوة القانون بالعالم

اشار مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ الى "سياسات الهيمنة الأميركية وإنسحابها من العديد من الإتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف"، لافتاً إلى ان "قانون الأقوياء بات على أعتاب العام 2020، يطغى على قوة القانون أكثر من أي وقت مضى".

ولفت إلى أن "​اقتصاد​ الدول الاوروبية اليوم بات تحت هيمنة ​الدولار​ الاميركي وان الشركات و​البنوك الاوروبية​ تطيع اوامر ​وزارة الخزانة الاميركية​ اكثر من اوامر بلدانها لان ​اميركا​ تستخدم قوة الدولار وحربة الحظر كسلاح لاملاء سياساتها ومطاليبها على الاخرين".