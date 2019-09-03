تسليم ملف أعجوبة البطريرك الدويهي الى دوائر الفاتيكان

قدم طالب دعوى إعلان قداسة البطريرك المكرم إسطفان الدويهي الاب بولس القزي ملف أعجوبة الشفاء الخارق (supermiro) المنسوبة الى البطريرك العلاّمة الدويهي الى مجمع القديسين، حيث كان ترحيب من المسؤول الاول عن ملفات العجائب الذي واكب إتمام معاملة التسليم والتثبت منها.

كما سلم القزي الى المجمع في الوقت عينه رسالتين لفتح الدعوى وكذلك لما يسمى البدء بال "validite" القانونية.

وشكر القزي ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ والمطران ​جوزف نفاع​ وكل أعضاء "مؤسسة البطريرك الدويهي"، متمنيا على المؤمنين "​الصلاة​ من أجل الحصول على نعمة تطويب البطريرك الدويهي".

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