فادي كرم: من شب على خيانة مصالح شعبه شاب على بيع كرامته

رأى أمين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان " من شب على خيانة مصالح شعبه ومجتمعه وحاول تغيير تاريخ مدينته المشرف ضد المحتل وتنكر لشهدائها، شاب على بيع كرامته لمن حكمه وفجر المصلين".

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