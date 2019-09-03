قوى الأمن تعمم صورة مفقود خرج من منزله في بسابا منذ يومين ولم يعد

عممت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: - جهاد انطوان يزبك (مواليد عام ١٩٩٢، لبناني) الذي غادر بتاريخ ١/٩/٢٠١٩ منزله الكائن في محلة بسابا على متن سيارة نوع "تويوتا Yaris" لون رمادي متوجها الى منطقة القاع في البقاع لممارسة هواية الصيد، ولم يعد حتى تاريخه.
وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الحدث في وحدة الدرك الإقليمي، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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