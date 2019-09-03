أكدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين الاقتصادي ​للنساء​ و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي بعد لقائها مع وزير المهجرين ​غسان عطاالله​ أنه "من المهم إعادة الناس الى بلداتهم، ولكن الأهم أن نعمل على إبقائهم في أرضهم من خلال تمكينهم، وخصوصا اقتصاديا".

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كانت هذه تفاصيل خبر خير الله الصفدي: من المهم إعادة الناس الى بلداتهم ولكن الأهم إبقاؤهم في أرضهم من خلال تمكينهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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