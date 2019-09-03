مرة أخرى، طالب دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم24″، ويومية “أخبار اليوم”، اليوم الثلاثاء، هيأة المحكمة، بالتراجع عن قرارها الرامي بإرجاء البت في الإعتقال التعسفي إلى غاية ضمه إلى الجوهر.
وأكد دفاع الصحفي بوعشرين على أن القانون يفرض على المحكمة النظر اليوم، بشكل آني، في الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له بوعشرين.
وطالب النقيب محمد زيان، عضو دفاع توفيق بوعشرين السراح المؤقت، مشيرا إلى “أنه يتألم لمثل هذا الطلب، ﻷنه يضيع حقوق موكله”.
وأكد النقيب زيان، أن المحكمة إن استمرت في اعتقال بوعشرين سيفقد الملف شروط المحاكمة العادلة.
كانت هذه تفاصيل خبر دفاع بوعشرين: لا يمكن أن نتقدم شبرا واحداً في هذه المحاكمة بدون السراح المؤقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.