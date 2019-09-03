دفاع بوعشرين: لا يمكن أن نتقدم شبرا واحداً في هذه المحاكمة بدون السراح المؤقت

مرة أخرى، طالب دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم24″، ويومية “أخبار اليوم”، اليوم الثلاثاء، هيأة المحكمة، بالتراجع عن قرارها الرامي بإرجاء البت في الإعتقال التعسفي إلى غاية ضمه إلى الجوهر.

وأكد دفاع الصحفي بوعشرين على أن القانون يفرض على المحكمة النظر اليوم، بشكل آني، في الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له بوعشرين.

وطالب النقيب محمد زيان، عضو دفاع توفيق بوعشرين السراح المؤقت، مشيرا إلى “أنه يتألم لمثل هذا الطلب، ﻷنه يضيع حقوق موكله”.

وأكد النقيب زيان، أن المحكمة إن استمرت في اعتقال بوعشرين سيفقد الملف شروط المحاكمة العادلة.