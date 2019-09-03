شبكة "قدس": "فيسبوك" هدّد بحظر صفحتنا ومُستمرّون برسالتنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، بحظر صفحة شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية، والتي يُتابعها أكثر من 6 ملايين شخص، بسبب "التغطية الإخبارية التي قامت بها الشبكة خلال الأيام القليلة الماضية للأحداث على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، واستخدام كلمة ’حزب الله’ في إطار متابعة الأحداث"، وفق ما قالت الشبكة في بيان.

وذكرت الشبكة أن التهديد بالحظر جاء "من خلال إشعارٍ وصل الصفحة والمشرفين عليها، ضمن حملة من الضغوط التي تمارس على المحتوى الفلسطيني"، لافتةً إلى أنها تعرضت "لتحريض ومحاولات بالحذف والإيقاف، من خلال حذف حسابات المسؤولين بالصفحة فضلا عن حذف عددٍ من المنشورات والمحتوى الذي تنتجه وتنشره عبر صفحتها العامة.

وأكدت الشبكة "الاستمرار في أداء رسالتها الإعلامية، واتخاذ كافة الوسائل والأدوات الجديدة لإيصال صوت فلسطين لمختلف أنحاء العالم برغم المضايقات والملاحقات التي تتعرض لها".

واعتبرت رسائل التهديد "بمثابة انحيازٍ واضح من فيسبوك، واستهدافٍ للإعلام الفلسطيني، واستجابة للاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لطمس صورة فلسطين الكاملة"، معتبرة أن "التهديدات ما هي إلا مقدمة لإجراءات أكبر تشمل حذف الصفحات الفلسطينية والعربية وحجبها، بعيدًا عن حرية الرأي والمهنية التي يزعمها فيسبوك".