القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى فريق ريال مدريد الإسباني خبرا سارا بشأن نجمه إيدين هازارد، بعدما قرر الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا استبعاد اللاعب نظرًا لمعاناته من الإصابة، التي تعرض لها قبل انطلاق الموسم في تدريبات فريقه.
وسافر هازارد إلى بلجيكا ومعه نتائج الفحوصات التي حصل عليها من أطباء ريال مدريد، والتي تؤكد عدم قدرته على اللعب حاليًا، وكان لأطباء المنتخب نفس القرار بعد فحص اللاعب، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وتقرر عودة هازارد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لمواصلة التأهيل، حيث يسعى ليكون جاهزًا للمشاركة ضد ليفانتي في 14 أيلول/سبتمبر الجاري.
وكان هناك حالة من القلق داخل ريال مدريد، بسبب استدعاء هازارد للمنتخب للمشاركة في مواجهتي سان مارينو واسكتلندا بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتلقى نبأ سارا بشأن هازارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.