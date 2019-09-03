إصابات بجريمة إطلاق نار وحادث دهس في رهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان في شجار عائلي شهد إطلاقًا للنار وقع في الحارة رقم 33 في مدينة رهط بمنطقة النقب، فيما أصيبت فتاة في حادث دهس في مدخل السوق البلدي في المدينة.

وفي التفاصيل جاء أن فتاة (17 عاما) أصيبت بجروح متوسطة جراء تعرضها لحادث دهس في مدخل السوق البلدي في مدينة رهط.

وعُلم أن سائق السيارة فرّ هاربًا في أعقاب الحادث، فيما وصلت طواقم الإسعاف للمكان وقدمت العلاج اللازم للفتاة، وجرى نقلها إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

وفي حادث لاحق، أصيب شخصان من حارة رقم 33 في المدينة بجروح وصفت بـ"المتوسطة"، خلال شجار عائلي تخلله إطلاق نار كثيف.

وحضرت الشرطة الإسرائيلية لتفريق المتجمهرين إثر الشجار، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.