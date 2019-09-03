شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 16 شخصاً طالبوا باستقالة خامنئي والان مع التفاصيل

أفادت مصادر حقوقية، باعتقال أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، خلال الشهرين الماضيين، 16 شخصاً، على الأقل، من الموقعين على بيانين طالبا بتنحي المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

ووفق موقع "إيران إنترناشونال"، الإثنين، اعتقلت السلطات الإيرانية حتى الىن 9 نشطاء من الموقعين على "بيان الـ14 ناشطاً سياسياً إيرانياً الذين طالبوا بتنحي المرشد وتغيير الدستور".

كما اعتقلت السلطات 8 ناشطات من الموقعات على بيان "بيان الـ14 ناشطة إيرانية" اللواتي طالبن بتنحي المرشد خامنئي.

ويشار إلى أن بعض المعتقلين محتجزين لدى القوات الأمنية في مدينة مشهد الإيرانية، شرقي البلاد.