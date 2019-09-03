شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت 1.20 دولار لأول مرة منذ 2017 والان مع التفاصيل
تدنى سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، دون عتبة 1.20 دولار لأول مرة منذ يناير(كانون الثاني) 2017، وسط البلبلة السياسية في بريطانيا مع اقتراب موعد بريكست، واحتمال تنظيم انتخابات مبكرة.
وتراجع سعر الجنيه الاسترليني إلى 1.1972 دولاراً قبل ساعات من استئناف البرلمان العمل في جلسة يُتوقع أن تكون صاخبة.
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