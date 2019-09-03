شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: 14 وزيراًَ لحقائب حكومة حمدوك والان مع التفاصيل

قال مصدر، اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، اختار 14 عضواً في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل(نيسان).

وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية، وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية زادت حدتها خلال الشهور الماضية.

وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير، إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية، مضيفاً أن إبراهيم البدوي اختير وزيراً للمالية.

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وأضاف، شريطة ألا ينشر اسمه، أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين، بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع.

وستعمل الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات، وذلك وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية.

وقالت وكالة السودان للأنباء، إن "من المتوقع أن يعلن حمدوك التشكيل الكامل للحكومة خلال اليومين المقبلين".