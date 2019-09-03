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مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
وقّع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على عقود القناة الجديدة للنادي، لتصبح قريبة من الظهور خلال الفترة المقبلة.
ووقّع الزمالك على عقد يمتد لمدة ١٠ سنوات مقبلة، على أن تتم إذاعة مباريات الفريق مسجلة بعد مرور 60 دقيقة من نهايتها.
وتلجأ العديد من الأندية العالمية إلى إذاعة المباريات مسجلة عبر قنواتها الرسمية، في ظل حصول القنوات الفضائية الكبرى على حقوق بث المباريات بشكل حصري.
ومن المقرر أن يتم تشكيل مجلس إدارة القناة الجديدة لنادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مع الإعلان عن جميع التفاصيل والبرامج خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكان رئيس الزمالك قد وعد في أكثر من مناسبة بإطلاق قناة خاصة للنادي منذ توليه رئاسته في 2014، واستعاض عنها بإظهار برنامج خاص عبر بعض القنوات الفضائية.
واستضافت العديد من القنوات الفضائية البرنامج الخاص بالنادي على مدار الفترات الماضية، أبرزها الحدث اليوم والرافدين والمحور.
ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، الأحد المقبل، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، والتي يحمل لقبها من الموسم الماضي عقب الفوز على سموحة بركلات الترجيح.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يوقع عقود قناته الفضائية.. ويعد بنقل مباريات الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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