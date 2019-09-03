ارتفاع ضحايا انفجار لغم وسط مالي إلى 14 قتيلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد ضحايا انفجار لغم من صنع يدوي، الثلاثاء، وسط مالي إلى 14 قتيلا إضافة إلى 8 مصابين.

وقال عمر ولد محمود المسؤول في شركة النقل إن "الحصيلة هي 14 قتيلا وثمانية جرحى" إثر انفجار اللغم لدى مرور الحافلة على الطريق بين بلدة دوينتزا (وسط) ومدينة جاو كبرى مدن شمالي مالي.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، فيما رجحت مصادر أمنية محلية أن تكون الجماعات الإرهابية المحسوبة على تنظيم القاعدة هي المسؤولة عن الهجوم.

وتستغل جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش التنافس العرقي في مالي وجيرانها لزيادة عمليات التجنيد والسيطرة على أراضٍ.

