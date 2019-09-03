سفير إثيوبيا لدى الإمارات: علاقاتنا بأبوظبي في أفضل مستوياتها

قال السفير الإثيوبي لدى الإمارات سليمان ددفو، الثلاثاء، إن علاقات بلاده مع أبوظبي قوية وفي أفضل حالاتها، كما تشهد تقدماً غير مسبوق على المستويات كافة.

وقال السفير الإثيوبي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" على هامش الاجتماع السنوي للسفراء والعاملين بوزارة الخارجية الإثيوبية في أديس أبابا، إن العلاقات الإثيوبية الإماراتية مبنية على الثقة المتبادلة على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن بلاده تعمل بشدة في تعزيز هذه العلاقات، مشيداً بالدعم القوي الذي تقدمة الإمارات لمشروعات التنمية في بلاده.

وقال ددفو إن "الإمارات تقدم الدعم المالي لمشاريع التنمية التي تقيمها الحكومة في مختلف المجالات".



وتابع أن الإمارات تتيح فرصا كبيرة للإثيوبيين للعمل بها، مشيرا إلى أن اتفاقية استقدام العمالة الإثيوبية خير دليل على الجهود التي تبذلها أبوظبي لمساعدة إثيوبيا على التقليل من البطالة.

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وذكر السفير الإثيوبي أن هناك تعاونا وتنسيقا قويا بين بلاده ودولة الإمارات في القضايا العالمية والإقليمية، وتتخذان قرارات بشأنها بناء على التشاور والحوار من أجل مصلحة المنطقة.

وأطلقت الإمارات وإثيوبيا، الأربعاء، اتفاقية استقدام العمالة الإثيوبية المساعدة.



وشهدت الفعالية حضور وفد إماراتي برئاسة عبدالله علي النعيمي مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية إرجوجي تسفاي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن في يوليو/تموز الماضي أن بلاده سترسل 50 ألف شخص للعمل في دولة الإمارات، في إطار خطط الحكومة لخفض البطالة والتعامل مع المتطلبات المتزايدة للشعب.

وبدأت العلاقات بين البلدين في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي.

وافتتحت إثيوبيا أول قنصلية تابعة لها في الإمارات عام 2004، ثم قامت الإمارات في عام 2010 بفتح سفارة لها في أديس أبابا، تبعتها إثيوبيا بفتح سفارة لها في أبوظبي 2014.