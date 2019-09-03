وزير الخارجية الألماني يتجول بالخرطوم.. وتفاعل شعبي

تجول وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في شوارع الخرطوم التي وصلها فجر الثلاثاء على رأس وفد رفيع، وسط احتفاء سوداني.



وشملت جولة ماس منطقة الاعتصام الذي كان أمام قيادة الجيش السوداني، والشوارع الرئيسية بوسط الخرطوم، بجانب معهد جوتة الألماني بالعاصمة.

وبحسب شهود عيان، تفاعل الجمهور السوداني بحفاوة مع جولة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووفده المرافق.

ووصل هايكو إلى الخرطوم، الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى يضم نحو 30 مسؤولاً، حسبما أعلنت وكالة السودان للأنباء الرسمية.





وفي مستهل زيارته، التقى وزير خارجية ألمانيا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ومن المنتظر أن يجري وزير خارجية ألمانيا خلال زيارته مباحثات رسمية مع مسؤولين سودانيين وشركاء الفترة الانتقالية "العسكريين والمدنيين".

وقال هايكو ماس، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع حمدوك، إنه جاء للتعبير عن دعم بلاده للسودان، لافتاً إلى تشكيلهم مجموعة (أصدقاء السودان) لدعم الخرطوم في الفترة الانتقالية.

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وأضاف: "سندعو الجميع لدعم الحكومة السودانية لإنجاز التطور الاقتصادي".













وتعهد وزير خارجية ألمانيا بإثارة ملف رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعد زيارة هايكو الأولى من نوعها لوزير خارجية ألماني إلى السودان منذ عام 2011، كما تمثل أول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع للخرطوم بعد توقيع وثائق السلطة الانتقالية.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن الزيارة تأتي في إطار جهود ألمانيا في قضايا الاقتصاد والسلام بالبلاد.

وأشارت الوكالة الرسمة إلى أن ألمانيا تعد عضوا فاعلا في مجموعة أصدقاء السودان التي شكلت بعد التغيير الذي حدث بالبلاد وتكوين الحكومة المدنية.