فرنسا تحذر إيران من أي انتهاك جديد للاتفاق النووي

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الثلاثاء، إن أي انتهاك جديد من إيران للاتفاق النووي، الذي أبرم عام 2015 سيرسل ”إشارة خاطئة“، لكن المساعي لإيجاد حل للأزمة بين واشنطن وطهران لا تزال ضرورية، وذلك في تصريحات صحفية لوكالة رويترز.
وأضاف أن ”قوة النهج الذي نسير عليه مستمدة من أنه استجابة لضرورة نزع فتيل التصعيد والتعهد بالتزامات جديدة“.
وكان الدبلوماسي الفرنسي يشير إلى تهديد مسؤولين إيرانيين بتقليص التزام بلادهم بالاتفاق في وقت لاحق هذا الأسبوع.
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