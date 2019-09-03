تقارير إسرائيلية: مليون مستوطن مهددون بالموت والسبب ؟ ؟

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
كشفت القناة السابعة العبرية، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 ألف إسرائيل مهددون بالموت.
وأظهرت معطيات جديدة للقناة بأن أكثر من 800 ألف مستوطن إسرائيلي في الشمال يفتقدون لملاجئ حماية في حال نشب أي تصعيد أو حرب مع حزب الله.
ووفقا للقناة العبرية السابعة فقد دقت الأحداث الأخير على الحدود الشمالية بما في ذلك إطلاق حزب الله لصواريخ الكورنيت تجاه المركبات العسكرية ناقوس الخطر من تعرض الجبهة الداخلية لنيران حزب الله في أي حرب مقبلة.
واستهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة قرب ثكنة أفيخيم والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى بين الجنود شمالي إسرائيل، واستمرت عقب ذلك المناوشات والقصف بين الجانبين لمدة 120 دقيقة، ما أعقبه وقف إطلاق النار وعودة الهدوء مرة أخرى.
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