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الجيش الأمريكي يزعم مقتل أحد المتشددين في غارة جوية ضد حركة الشباب
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
الجيش الامريكي _ ارشيفية
كتب
الخليج 365
لقي مقاتل من حركة الشباب مصرعه نتيجة غارة جوية جديدة على بلدة جيليب في الصومال. وقامت قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا بالغارة الجوية بالتنسيق مع حكومة الصومال الفيدرالية.
وقال مدير العمليات في القيادة الأمريكية الإفريقية ، اللواء ويليام جايلر في بيان "إننا نواصل الضغط على الشبكات الإرهابية في نفس الوقت الذي يحرز فيه شركاؤنا الصوماليون تقدمًا على الأرض"
وقالت القيادة الأمريكية في إفريقيا إن الضربات بالقرب من جيليب تعطل حرية حركة الشباب في المناورة. ووفقًا للتقييم الحالي للقيادة الأمريكية في إفريقيا ، لم يصب أو يُقتل أي مدني نتيجة لهذه الغارة الجوية.
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