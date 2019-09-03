شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تونسية ترفض الإفراج عن مرشح رئاسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تونس) رفضت محكمة تونسية اليوم (الثلاثاء) طلباً بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وقال المحامي كمال بن مسعود وهو رئيس هيئة الدفاع عن القروي لرويترز دون الخوض في تفاصيل «رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي».

رفضت محكمة تونسية اليوم (الثلاثاء) طلباً بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وقال المحامي كمال بن مسعود وهو رئيس هيئة الدفاع عن القروي لرويترز دون الخوض في تفاصيل «رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي».

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