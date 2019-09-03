شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الخروج من أوروبا «دون اتفاق» سيكلف بريطانيا 16 مليار دولار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف) قال تقرير من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم (الثلاثاء) إن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجارة ستكلف بريطانيا فاقد صادرات لا يقل عن 16 مليار دولار، ومن المرجح أن يكلف أكثر بكثير عند حساب الآثار غير المباشرة.

قال تقرير من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم (الثلاثاء) إن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجارة ستكلف بريطانيا فاقد صادرات لا يقل عن 16 مليار دولار، ومن المرجح أن يكلف أكثر بكثير عند حساب الآثار غير المباشرة.

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