شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تندد بعمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الضفة الغربية) ندد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) بعمليات الهدم الإسرائيلية الأخيرة في مدينة بيت لحم، والتي شملت منزلاً ومطعماً في منطقة المخرور. وقالوا في بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوربي ورؤساء دول الاتحاد الأوروبي في مدينتي القدس المحتلة ورام الله أن «عمليات الهدم هذه بالإضافة إلى البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة يشكل تهديداً لقابلية حل الدولتين للحياة وتقويضا للآمال بسلام دائم» في المنطقة.

ندد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) بعمليات الهدم الإسرائيلية الأخيرة في مدينة بيت لحم، والتي شملت منزلاً ومطعماً في منطقة المخرور. وقالوا في بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوربي ورؤساء دول الاتحاد الأوروبي في مدينتي القدس المحتلة ورام الله أن «عمليات الهدم هذه بالإضافة إلى البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة يشكل تهديداً لقابلية حل الدولتين للحياة وتقويضا للآمال بسلام دائم» في المنطقة.

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