شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية التركي يهدد «بتدمير» رئيس بلدية اسطنبول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة) هدد وزير الداخلية التركي سلَيمان حسن صويلو اليوم (الثلاثاء) «بتدمير» رئيس بلدية اسطنبول إمام أوغلو بسبب دعمه لثلاثة رؤساء بلديات أكراد استبدلوا بمسؤولين حكوميين، بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب بعد أقل من خمسة اشهر من انتخابهم. واستبدلت تركيا، الشهر الماضي، رؤساء البلديات الثلاث المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في ديار بكر ووان وماردين بمسؤولين حكوميين، واعتقلت أكثر من 400 شخص للاشتباه بصلاتهم بمقاتلين في خطوة انتقدها المعارضون بحدة. ووصف صويلو أوغلو بالـ «جاهل«، قائلاً:» اعرف مكانك واعرف حدودك... إذا تدخلت في شؤون خارج اختصاصات عملك سندمرك».

هدد وزير الداخلية التركي سلَيمان حسن صويلو اليوم (الثلاثاء) «بتدمير» رئيس بلدية اسطنبول إمام أوغلو بسبب دعمه لثلاثة رؤساء بلديات أكراد استبدلوا بمسؤولين حكوميين، بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب بعد أقل من خمسة اشهر من انتخابهم. واستبدلت تركيا، الشهر الماضي، رؤساء البلديات الثلاث المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في ديار بكر ووان وماردين بمسؤولين حكوميين، واعتقلت أكثر من 400 شخص للاشتباه بصلاتهم بمقاتلين في خطوة انتقدها المعارضون بحدة. ووصف صويلو أوغلو بالـ «جاهل«، قائلاً:» اعرف مكانك واعرف حدودك... إذا تدخلت في شؤون خارج اختصاصات عملك سندمرك».

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