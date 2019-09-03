مسام ينتزع 1077 لغما خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» انتزاع 1077 لغما خلال الأسبوع الأخير من أغسطس 2019م زرعتها الميليشيا الحوثية المتمردة. وقال المركز في بيان له، إن الألغام التي انتزعها بينها 5 ألغام مضادة للأفراد، و363 مضادة للدبابات و635 ذخيرة غير متفجرة، و74 عبوة ناسفة، وأضاف أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 84,825 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.



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