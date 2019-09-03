إسقاط 3 طائرات مسيرة.. والتحالف يتوعد بتدمير قدرات الإرهابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

فيما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية أمس 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقتها الميليشيات الحوثية، وفق مصادر قناة العربية، توعد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالاستمرار في ردع الميليشيات الإرهابية وتدمير قدراتها.

Advertisements

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة.

وأوضح أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كل الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبين العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة أخيرا من الميليشيات الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.