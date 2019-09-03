تعاون بين التحالف الإسلامي العسكري ومجلس الأمن الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، المكلف، اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي جو فرانسيسكو والوفد المرافق له، وذلك في مقر مركز التحالف في الرياض.

واستعرض الجانبان سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين. ونوقشت خلال الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بين الوفد الزائر ومسؤولي التحالف، كما سلط الضوء على الدور الذي يقوم به التحالف والإنجازات التي حققها في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

من جانبه أثنى جو فرانسيسكو، مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي، على الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والدور الذي يقوم به لتنسيق وتكثيف جهود الدول الأعضاء في التحالف، مؤكدا أيضا أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف.