الحوثيون يسطون على المقابر ويعرضونها للبيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الضالع، عدن

في تطور مأساوي تعيشه اليمن، سطت ميليشيات الحوثي الإرهابية على عدد من المقابر في محافظة إب وعرضتها للبيع، في تعد سافر على حرمة الموتى، بعد انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الأحياء.

وفرضت الميليشيات الإرهابية العشرات من عناصرها والموالين لها على شركات خاصة بالحراسة الأمنية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، ونقلت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي عينت مشرفا لها كـ «مندوب» في كل شركة خاصة بالحراسة الأمنية بالعاصمة صنعاء، وإنها فرضت على إدارة تلك الشركات توظيف العشرات من عناصرها ضمن الحراس الجدد التابعين لهذه الشركات الخاصة التي تقوم بتأمين وحراسة المراكز والمنشآت والمؤسسات والشركات التجارية والمعاهد ومنظمات المجتمع المدني، وبشكل خاص المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كما أقرت الميليشيات إزاحة 74 موظفا من فرع شركة النفط بمحافظة صنعاء.

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ميدانيا، تجددت المواجهات العنيفة بين قوات القوات اليمنية المشتركة، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في في منطقة الريبي شمال غرب محافظة الضالع جنوبا.

وأكد مصدر محلي أن المواجهات اندلعت على مسافة صفر بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، وعقب محاولات ميليشيات الحوثي التسلل من محاور عدة لجبهة الضالع، وأشار إلى أنها تركزت في مناطق منها «حجر السفلى - باجة - الريبي»، وكذلك جبهة «القفلة - باب غلق - الزبيريات» شمال غرب قعطبة، وأنه تم صد وكسر كل المحاولات التي منيت بالفشل وتكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة.

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