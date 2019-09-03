السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد أجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أمس، مباحثات مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط الذي يزور بغداد حاليا. وذكرت مصادر بوزارة الخارجية أن الجانبين بحثا «الملفات التي ستطرح في الاجتماع الوزاري المقبل والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة وسيتم اتخاذ قرارات تحد منها»، وأوضحت المصادر أن الجانبين أشادا بدور العراق خلال التصعيد بين إيران وأمريكا في إبعاد المنطقة عن النزاعات والحروب.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط يبحث مع العراقيين الاعتداءات الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.