180 امرأة يخضن سباق انتخابات البرلمان الإماراتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، والتي تضم 495 مرشحا ومرشحة من جميع إمارات الدولة.

وقال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبدالرحمن العويس، إن الإقبال الكبير على الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي «يعكس مدى الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به المجلس، كما يعكس مدى الحرص على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة».

وشكلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية 36,36 %، بواقع 180 مرشحة في جميع إمارات الدولة، وسجلت الفئة العمرية من 40 إلى 60 عاما الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة 63 %، وبواقع 312 مرشحا ومرشحة، تلتها الفئة العمرية من 21 ولغاية 40 عاما بواقع 183 مرشحا ومرشحة، وشكل الشباب 37% من القائمة النهائية للمرشحين.

وعلى صعيد المستوى الأكاديمي بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية 13,53 % بواقع 263 مرشحا ومرشحة، فيما بلغت نسبة المرشحين من المستوى العلمي المتوسط 96,36% بواقع 183 مرشحا ومرشحة، كما اشتملت القائمة النهائية على 6 مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تسلمت أربعة طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس، منهم مرشحان في إمارة أبوظبي، ومرشحتان في إمارة دبي.

وتنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين الثامن من سبتمبر الحالي، فيما تحدد آخر موعد لانسحاب المرشحين يوم 15 من الشهر نفسه، وتقام الانتخابات في الخامس من أكتوبر المقبل، وتعلن في اليوم نفسه نتائج الفرز، بينما تعتمد القائمة النهائية للفائزين في 13 من الشهر نفسه.

يذكر أن الدكتورة أمل القبيسي تترأس الدورة الحالية للبرلمان الإماراتي.

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المرشحون للبرلمان الإماراتي

133 مرشحا من أبوظبي

88 مرشحا من دبي

114 مرشحا من الشارقة

61 مرشحا من رأس الخيمة

26 مرشحا من عجمان

20 مرشحا من أم القيوين

53 مرشحا من الفجيرة