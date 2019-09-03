تصويت الكتروني يحدد مصير الحكومة الإيطالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من المقرر أن يحدد أعضاء حركة «خمس نجوم» مصير الحكومة الإيطالية الجديدة المقترحة في تصويت مثير للجدل عبر الانترنت. ويطالَب أعضاء حركة خمس نجوم بالموافقة على اتفاق ائتلاف مع الحزب الديمقراطي (يسار وسط)، وهو خصم سابق.

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وقال رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي المكلف في مقطع فيديو عبر فيس بوك «لدينا أفكار عظيمة وجيدة لتنفيذها لأجل هذا البلد»، داعيا نشطاء حركة خمس نجوم إلى دعم الائتلاف.

وأضاف «لفعل ذلك، لا نحتاج إلى أبطال خارقين.. نحتاج فقط أشخاصا طبيعيين لكنهم مسؤولون وحاسمون ويحبون حقا هذا البلد فوق أي شيء آخر».

وبحسب استطلاع رأي لمعهد «إس دبليو دي» فإن 51% من ناخبي حركة خمس نجوم يؤيدون اتفاقا مع الحزب الديمقراطي، إلا أن زعيم الحركة لويجي دي مايو لم يصل إلى حد التوصية للتصويت بنعم.