الإعدام يهدد وزيرين فيتناميين بسبب الفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية رسمية أمس أن وزيري إعلام سابقين في البلاد اتهما بالفساد، وهو اتهام يقتضي عقوبة الإعدام.

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وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن نجوين باك سون الذي شغل منصب وزير الإعلام في الفترة 2011 - 2016، وجهت إليه تهمة «انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام رأس المال الاستثماري العام» و»قبول رشى».

واتُهم ترونج مينه توان الذي عمل في البداية نائبا لسون ثم حل محله حتى يوليو الماضي بارتكاب الجرائم نفسها، واعترف بتلقي ثلاثة ملايين دولار رشوة، كعمولة لتسهيل صفقة تم إلغاؤها حاليا، واستحوذت فيها شركة الهواتف المحمولة «موبيفون» على 95% من أسهم شركة «إيه في جي» للبث التلفزيوني المدفوع.

ووافق سون في ذلك الوقت أثناء عمله وزيرا الإعلام، على الاستحواذ دون الحصول على موافقة من مكتب رئيس الوزراء، كما اعترف توان الذي وقع على القرار كنائب لوزير الإعلام بتلقي رشوة قيمتها 200 ألف دولار من نهات فو، الرئيس السابق لشركة «إيه في جي».