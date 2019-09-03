تظاهرات بعد مقتل 16 شخصا بمفخخة في أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول

تظاهر عدد من السكان في كابول أمس أمام مجمع يؤوي أجانب، حيث لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في انفجار سيارة مفخخة، وفقا لقناة «تولو نيوز» المحلية.

وذكرت القناة أن المتظاهرين طالبوا بنقل المكاتب والتجمعات السكنية الخاصة بالأجانب الموجودة في المجمع المعروف باسم «القرية الخضراء» إلى موقع آخر بعيدا عن المناطق السكنية المحلية من أجل سلامة السكان المحليين.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، احتجاج أشخاص أمام المجمع، مضيفا أن قوات الأمن تراقب الوضع، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في بيان أمس إن تفجيرا نفذته طالبان بسيارة مفخخة استهدف المجمع أسفر عن مقتل 16 شخصا وجرح 120 آخرين.

ووفقا لرحيمي، فإن جميع الضحايا هم من الأفغان العاديين وموظفي المجمع الذي يؤوي رجال أعمال أجانب ومنظمات غير حكومية، وأفاد بأن قوات الأمن قتلت خمسة مهاجمين أرادوا الاشتباك مع الأمن عقب الانفجار، وأشار إلى أن الشرطة الأفغانية أنقذت 400 أجنبي على الأقل في المنطقة ونقلتهم إلى مكان آمن، وذكرت وزارة انتهاء عملية تطهير المنطقة عقب الحادث أمس.

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