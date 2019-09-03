البرلمان البريطاني يستعد لمواجهة جونسون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستعد النواب بالبرلمان البريطاني لمواجهة قد تؤدي لإجراء انتخابات مبكرة من خلال تحالفات بين الأحزاب ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون.

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ومن المتوقع أن تطرح مجموعة من النواب تشريعا في محاولة جديدة لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، عقب أن تعهد جونسون بأن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل، سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.

وإذا نجحت مجموعة النواب في تمرير التشريع، سوف يضطر جونسون لطلب إرجاء الخروج حتى 31 يناير المقبل، ما لم يوافق النواب على اتفاق جديد أو يصوت لصالح الخروج بدون اتفاق بحلول 19 أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية «إن جونسون سيطلق إجراء انتخابات عامة في 14 أكتوبر في حال نجح النواب في تمرير التشريع».