السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن
يستعد النواب بالبرلمان البريطاني لمواجهة قد تؤدي لإجراء انتخابات مبكرة من خلال تحالفات بين الأحزاب ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون.
ومن المتوقع أن تطرح مجموعة من النواب تشريعا في محاولة جديدة لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، عقب أن تعهد جونسون بأن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل، سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.
وإذا نجحت مجموعة النواب في تمرير التشريع، سوف يضطر جونسون لطلب إرجاء الخروج حتى 31 يناير المقبل، ما لم يوافق النواب على اتفاق جديد أو يصوت لصالح الخروج بدون اتفاق بحلول 19 أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية «إن جونسون سيطلق إجراء انتخابات عامة في 14 أكتوبر في حال نجح النواب في تمرير التشريع».
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان البريطاني يستعد لمواجهة جونسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.