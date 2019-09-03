شكرا لقرائتكم مليونا طفل يمني خارج المدارس و3.7 مليون بحاجة للمساعدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المجلس النرويجي للاجئين إن ما يقارب 3.7 مليون طالب بحاجة ماسة للمساعدة ليتمكنوا من العودة لمدارسهم في اليمن.

وأوضح المجلس، في بيان، أن عدداً كبيراً من الأطفال لم يتمكنوا من العودة إلى المدارس في اليمن.

وقال: "اليوم هناك ما يقارب مليونَيْ طفل خارج المدارس وما يقارب 3.7 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة ليتمكنوا من العودة لمدارسهم".

وأضاف البيان، "2000 مدرسة تضررت بسبب الحرب أو تستخدم لإيواء العوائل النازحة".

Advertisements

وأشار المجلس النرويجي للاجئين إلی أن آلاف المعلمين في اليمن لم يتلقوا رواتبهم منذ توقفها في أكتوبر 2016، مؤكداً أن عدم دفع رواتب المعلمين يؤثر على حوالي 10 آلاف مدرسة وما يقرب من 4 ملايين طالب.

يُذكر أن ميليشيا الحوثي ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م، دأبت على انتهاك حقوق الأطفال عبر اختطافهم واستغلال تعطيل العملية التعليمية لتجنيدهم قسرياً والزج بهم في جبهات القتال.

وكانت وزارة التربية والتعليم اليمنية، استنكرت في وقت سابق، استمرار ميليشيا الحوثي، في عمليات تجنيد الأطفال في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان وحماية الأطفال إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على الميليشيات الانقلابية لإيقاف عملية تجنيد الأطفال والزج بهم في العمليات القتالية، وتحميل الميليشيات مسؤولية ما يتعرض له الأطفال في جبهات القتال.

وتتهم الحكومة الشرعية ميليشيات الحوثي بتجنيد 30 ألف طفل، فيما تؤكد تقارير حقوقية محلية ودولية ارتكاب ميليشيات الحوثي "جرائم حرب" بحق الطفولة في اليمن، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والمواثيق المحلية والدولية التي تجرم تجنيد الأطفال والزج بهم في الصرعات والحروب.